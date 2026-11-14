周六，数千人在葡萄牙32座城市走上街头，要求政府紧急采取行动解决住房危机。抗议活动由Casa Para Viver平台组织，该平台联合了约100个住房协会和基层组织，阿纳多卢通讯社报道。

参与者的诉求

抗议活动在里斯本、波尔图、法鲁、波尔蒂芒、科英布拉和布拉加等地举行，口号是捍卫住房权。该运动要求加强租金管制、强化对驱逐的保护，并增加对可负担公共住房的投资。

Casa Para Viver还呼吁撤回拟议的租赁立法修改。该平台代表丽塔·席尔瓦对Lusa通讯社表示，住房危机影响的是整个国家，而不仅仅是大城市。

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租赁规则的变化

该平台寻求对租赁合同、空置房产、短期旅游住宿和房地产投机实施更严格的监管。抗议活动发生在议会原则上批准政府关于修改城市租赁立法的提案之后。

这些提案 предусматривают提高租赁合同的灵活性，并加快驱逐程序。住房活动人士警告说，在租金上涨和住房供应有限的背景下，这些变化可能削弱对租户的保护。抗议活动前夕，总统安东尼奥·若泽·塞古罗会见了该运动代表；代表们还呼吁总理路易斯·蒙特内格罗进行直接对话。

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