2026年，英格兰73家医院信托中有41家，即56%，将弱势患者安置在急诊科走廊。这尤其包括儿童、有心理健康问题的患者、身体残障人士以及有学习困难的人士。News-Medical报道称，该消息援引《英国医学杂志》通过信息自由法请求获得的独家数据。

英格兰国家医疗服务体系规定，应避免将这些患者群体安置在走廊。10家信托机构，即73家中的14%，报告称曾将儿童安置在走廊。

儿童数据

North West Anglia Hospitals证实，自2026年1月1日以来，曾有4起将15岁及以下患者安置在走廊的情况。在Hull University Teaching Hospitals、North Cheshire and Mersey、Royal Cornwall Hospitals和University Hospitals North Midlands，走廊中年龄最小的患者为16岁。

United Lincolnshire Teaching Hospitals表示，最低年龄为17岁。Wrightington, Wigan and Leigh Teaching Hospitals称，所有被安置在走廊的儿童均超过16岁。另有三家信托机构——Surrey and Sussex、University Hospitals of Morecambe Bay和The Newcastle Upon Tyne Hospitals——无法确认在走廊接受治疗的最小儿童的年龄。

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冬季前的风险

上个月，卫生与社会保健大臣伊薇特·库珀承诺消除在走廊治疗儿童的做法。她表示，政府将开始收集此类事件数量的数据，而英格兰国家医疗服务体系必须制定紧急的新标准，以便在急诊科为儿童提供护理。

根据皇家急诊医学学院的一项调查，11月初大约每五名患者中就有一人经历过走廊治疗，其中包括儿童和处于心理健康危机中的人士。专家担忧，在这种条件下，医务人员可能无法察觉儿童病情迅速恶化，并对其安全可能面临的风险表示担忧。

10月，英格兰急诊科走廊内平均每天有2718名患者接受治疗。一名NHS发言人表示，在走廊为任何患者提供护理都是不可接受的情况，尤其是对最弱势群体而言；该机构打算终止这种做法。

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