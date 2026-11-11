一个国际研究团队在18至29岁人群中发现，6.7%的女性和8.7%的男性存在无症状动脉粥样硬化症迹象。该分析涵盖了来自丹麦和西班牙、未被诊断为动脉粥样硬化性心血管疾病的成年人，News-Medical报道。

研究如何开展

REACT研究共有16,808名18至70岁的人参与，平均年龄为45岁。女性占样本的51.4%。患病率分析使用了13,186名完成三个血管区域全面检查的参与者数据：颈动脉、股动脉和冠状动脉。

研究人员通过三维超声检查寻找颈动脉和股动脉中的斑块。冠状动脉状况通过计算机断层扫描血管造影评估，钙化情况则通过无对比剂计算机断层扫描评估。

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年龄和性别差异

在所有完成全面检查的参与者中，57.1%的人至少在一个受检区域发现斑块。作者强调，这一指标并非对全体人群患病率的估计，因为样本是按年龄、性别和国家构成的。男性发现动脉粥样硬化症的比例高于女性：63.4%对50.9%。

在30至39岁组中，34.6%的男性和21.3%的女性发现了斑块。在较年轻的参与者中，变化最常在外周动脉中发现，主要是颈动脉，且通常仅涉及一个血管区域。随着年龄增长，颈动脉和股动脉同时受累的情况更为常见。

风险评估的局限性

研究人员还发现，SCORE2——用于预测40至69岁欧洲人10年心血管风险的量表——仅识别出部分已有斑块的人群。高风险类别涵盖的无症状动脉粥样硬化症参与者不足2%。作者指出，研究结果并不能证明常规血管成像能够改善心血管结局。

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