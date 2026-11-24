北美放射学会年会上将公布一项研究结果，该研究探讨了使用GLP-1受体激动剂减重后乳腺X线摄影乳腺密度的变化。该研究的主要作者是美国波士顿布莱根妇女医院的诊断放射科医师Eva K. Gombos。正如News-Medical报道，此类变化可能影响乳腺X线摄影图像的表现以及转诊进行进一步检查的频率。

研究数据

这项回顾性研究纳入107名年龄在34岁至79岁之间的女性，平均年龄为57.5岁。所有参与者均使用GLP-1受体激动剂减重至少一年，并分别在开始治疗前和接受治疗至少一年后进行了两次筛查性乳腺X线摄影检查。研究共分析了214次检查。

记录到的体重减轻范围为6至107磅，平均为40磅。三名放射科医师对乳腺组织密度进行了评估，同时还使用了软件和BI-RADS系统类别。自动评估显示，在104名女性中，有65人的密度至少升高了一个类别，占62.5%。未记录到密度类别下降的情况。

额外检查

8名患者的BI-RADS类别上升了两个等级——从以脂肪组织为主变为不均匀致密。放射科医师在57.9%至78.5%的参与者中发现乳房体积缩小，在9.3%至17.8%的参与者中发现皮肤增厚。

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筛查后，107名女性中有24人，即22.4%，被要求接受额外的诊断检查。相比之下，美国乳腺X线摄影此类再次召回的平均比例约为10%。4名患者被建议进行活检；所有结果均为良性。其余病例在进一步检查后被评估为阴性或良性，其中发现了3个单纯性囊肿。

可能的解释

Gombos表示，密度的变化可能与乳房脂肪组织不成比例地减少有关。在这种情况下，即使纤维腺体组织的绝对体积没有增加，它在乳腺X线摄影图像上也可能显得相对更突出。

研究人员指出，显著减重后乳腺X线摄影密度升高并不一定意味着纤维腺体组织体积增加或乳腺癌风险上升。这些变化的长期影响仍不明确，需要进一步研究。建议使用GLP-1药物的女性继续定期筛查，并告知乳腺影像专家其用药情况及近期显著减重。

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