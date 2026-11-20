一项覆盖69个国家、涉及18,672人的国际研究显示，积极情绪通常与更强的生命意义感相关，而消极情绪则与较弱的生命意义感相关。同时，这种关联的强度因文化而异，News-Medical报道，该报道援引了发表于《Emotion》期刊的一项研究。

研究如何开展

科学家分析了一项国际幸福感调查的数据，这些数据收集于2022年底至2024年初。参与者的平均年龄约为29岁，约60%的受访者为女性。研究人员最初拥有70个国家的数据，但由于对数据质量及其可能统计影响存在疑问，来自布基纳法索的样本被排除在主要分析之外。

参与者报告了自己感到平静、坠入爱河、感恩和兴奋，以及愤怒、悲伤、羞愧和恐惧的频率。研究人员还单独评估了各国对幸福的理想化程度：受访者被要求说明，他们认为一个理想的人会如何回答有关生活满意度的问题。

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文化对幸福态度的作用

在62个国家中，记录到积极情绪与生命意义感之间存在统计学显著关联；在57个国家中，记录到消极情绪与生命意义感之间存在统计学显著关联。在考虑参与者按国家分组的多层次模型中，这两个数字分别为69个和64个国家。

平均而言，这两种关联在西方、受教育程度高、工业化、富裕和民主的社会中最强。在一些地区，这些关联较弱，包括撒哈拉以南非洲国家以及中东和北非地区。在赋予幸福更大文化重要性的国家，情绪与对生活意义性评价之间的关联更强。对幸福的理想化解释了各国之间消极情绪与生命意义关联差异的约30%，以及积极情绪相关差异的约8%。

坠入爱河的感觉与更强的生命意义感有关，但研究人员没有发现令人信服的证据表明，这种关联会随文化中对幸福的理想化程度而改变。作者强调，该研究并未确立因果关系：无法确定是情绪影响意义感，还是相反。

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