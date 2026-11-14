巴格达启用科普特东正教大教堂——《耶路撒冷邮报》

伊拉克首都巴格达启用了圣母玛利亚、圣保罗和圣安东尼大教堂，该教堂隶属于科普特东正教会。仪式在新巴格达区举行，伊拉克总理阿里·扎伊迪及其他官员出席。据《耶路撒冷邮报》报道。

宗教共存的象征

总理称这座新建筑是一处显著地标，并表示宗教多样性对伊拉克而言是一种福祉，也是抵御不宽容和分裂的保障。伊拉克媒体网络负责人卡里姆·哈马迪则称，这座教堂的启用证明了宗教共存以及伊拉克文明的包容性特征。

哈马迪指出，这座大教堂具有特殊的象征意义，因为它隶属于在历史上与埃及有关联的科普特东正教会，也是伊拉克首座此类教堂。该国还存在古老的基督教社群，尤其包括加色丁天主教会、东方亚述教会、叙利亚东正教会和叙利亚天主教会的社群。

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呼吁基督徒回归

伊拉克官员将大教堂的启用视为向因数十年冲突而离开该国的基督徒发出的呼吁。哈马迪表示，伊拉克是安全的，需要其基督教社群回归。

2003年美国领导的联军入侵后，伊拉克基督徒人口数量急剧下降。在此之前，这一数字估计约为100万至150万人。这些社群受到教派暴力、恐怖组织袭击和移民潮的影响。2014年，在“伊斯兰国”组织占领摩苏尔并向尼尼微平原推进后，许多基督徒被迫逃离。

尽管“伊斯兰国”于2017年在伊拉克被击败，但由于安全风险、基础设施受损、经济困难以及武装组织的影响，部分流离失所的基督徒至今未能返回其历史家园。

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