索马里拜多阿境内流离失所者面临的饥荒风险已经下降，但预计到2026年底，该国将有530万人面临严重粮食短缺。联合国新闻援引综合粮食安全阶段分类（IPC）的消息报道。

拜多阿的更新评估

根据此前的评估，2026年10月至12月，索马里约有540万人可能面临严重粮食不安全状况。在更新对拜多阿流离失所者处境的评估后，这一数字下调至530万人，比8月的分析略少。

IPC采用五级量表对粮食不安全的严重程度进行分类，其中第五级意味着饥荒。拜多阿的流离失所者到年底前仍将处于严重粮食不安全的第四级——紧急级别，而该群体的急性营养不良水平被评估为危急。

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与此同时，拜多阿已不再被视为面临饥荒风险的地区。IPC解释称，与厄尔尼诺现象有关、包括大规模洪水和新一轮人口流离失所在内的最坏情景并未发生，且不太可能在2026年结束前发生。更新后的结论考虑了8月后收集的有关食品可得性、营养、死亡率和人口流离失所的数据。

儿童营养不良

尽管面临严重粮食短缺的人数略有减少，儿童营养不良仍是一个严重问题。IPC估计，从2026年7月至2027年6月，还可能有7000名儿童遭受营养不良。已经或可能受影响的儿童总数将达到192万，其中43.7万名儿童可能出现严重营养不良。

专家呼吁在粮食安全、生计、营养、医疗保健、供水、环境卫生和个人卫生等领域提供紧急且持续的支持，重点面向流离失所者和偏远难达地区的居民。

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