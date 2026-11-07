澳大利亚巴拉瑞特计划在2028年前设立两座永久纪念碑，以纪念遭受神职人员机构性侵害后幸存的人士。据澳大利亚广播公司新闻报道，在幸存者、巴拉瑞特教区及其他幸存者权益倡导者签署备忘录后，纪念碑将设在圣帕特里克大教堂和圣阿利皮乌斯小学的场地内。

大教堂和学校内的纪念碑

在2013年至2017年运作的皇家委员会调查机构对儿童性侵害的应对期间，有人提出了在巴拉瑞特建造纪念碑的倡议。遭受侵害的幸存者加里·斯卡利表示，促成这一决定的过程持续了十多年。

斯卡利称，20世纪60年代，他曾遭当时Christian Brothers’ St Alipius学校多名教师侵害。他认为，纪念碑应当在这些机构的场地内以及前方围栏附近都可进入，因为一些幸存者无法再次进入教堂庭院。

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作为支持标志的丝带

该倡议与Loud Fence运动有关，该运动的参与者将丝带系在教堂和学校的围栏上，以表示对幸存者的声援。圣帕特里克大教堂围栏上的这类丝带曾多次在维护工作期间被移除，或在有针对性的袭击中被剪断。

2026年7月，道森街一侧的丝带也被剪断。此后，Loud Fence和巴拉瑞特地区幸存者组织表示将把它们重新挂回去。年初开始在教区任职的巴拉瑞特新主教马克·弗里曼参加了系丝带仪式。

弗里曼表示，纪念碑首先应当为幸存者提供支持。Loud Fence董事会主席马克·奥布莱恩指出，在教区出现新的领导层后，这一进程得以恢复。

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