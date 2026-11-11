波罗的海国家电价因电站停运大幅上涨——ERR News

受电站检修、风电发电疲软以及来自中欧的高价电力输入影响，波罗的海国家的电价大幅上涨。周二，爱沙尼亚日前市场的平均电价达到每兆瓦时305欧元，为自2月初以来的最高水平，ERR News报道称。

周三，爱沙尼亚的平均电价为每兆瓦时248欧元。11月前11天，平均价格达到每兆瓦时199.2欧元，而1月和2月为154欧元。拉脱维亚11月平均电价为每兆瓦时304欧元，立陶宛为295欧元，芬兰为71欧元。

不可用的发电容量

Enefit董事会成员蒂特·霍贝伊约吉表示，爱沙尼亚260兆瓦的奥韦雷电站正在进行维护，预计还将停运约一周。爱沙尼亚电站第八号机组中一台105兆瓦锅炉也未运行。总计有365兆瓦发电容量不可用。

立陶宛的埃莱克特雷奈电站一台455兆瓦机组正在维修，至11月25日结束。拉脱维亚里加热电联产电站2号420兆瓦的第二机组维修将持续至11月26日，而73兆瓦的热电联产电站1号将停运至11月14日。霍贝伊约吉估计，因此拉脱维亚和立陶宛可用的可调度容量减少约1,000兆瓦，整个地区则减少近1,400兆瓦。

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风力疲弱和高价进口

由于风力极弱，波罗的海国家的风电站平均发电量约为0.5吉瓦，仅约占其总装机容量的10%。该地区由风能和太阳能满足的需求份额从10月的约40%降至11月初的约20%。太阳能发电量大约减少了一半。

瑞典SE3和SE4电价区之间的输电容量限制，以及瑞典三座总容量约3.3吉瓦的核反应堆维修，也影响了电价。因此，瑞典南部电价区从德国进口更昂贵的电力，并通过连接瑞典和立陶宛的NordBalt电缆输送至波罗的海国家。波兰也通过立陶宛买卖电力，进一步影响了该地区的价格。

10月，爱沙尼亚平均电价为每兆瓦时82欧元，低于一年前的90欧元。然而，11月的高电价将年平均水平推高至每兆瓦时85欧元。Eesti Energia预测，若天然气高价持续，电力在整个冬季可能仍将价格高昂。

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