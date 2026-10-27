曼谷警方拘留了一名54岁的以色列公民，他涉嫌持有毒品、违反签证规定，以及可能秘密拍摄与女性的亲密行为。据《耶路撒冷邮报》报道，此次行动在汇权区一栋住宅楼内展开，缉毒部门和移民警察参与了行动。

警方的怀疑

调查始于泰国禁毒部门热线收到的一则举报。举报人称，该男子通过约会应用程序结识女性，邀请她们到自己的公寓，并用蛋糕招待她们；执法人员怀疑蛋糕可能含有毒品。

据警方消息，女性食用蛋糕后据称感到一阵发热，性唤起增强。执法人员推测，此后的亲密行为可能在女性不知情的情况下被录制。蛋糕成分的实验室检测结果尚未公开。

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搜查期间的缴获物

搜查期间，警方查获15克冰毒、50个用于分装毒品的袋子、电子秤、一盘蛋糕和一部手机。执法部门称，手机中发现了有关购买毒品以转售的聊天记录，以及多段与不同女性发生亲密行为的视频，这些视频拍摄于公寓内的沙发上。警方认为，这些录像可能是在女性不知情的情况下拍摄的。

警方还查明，被拘留者的签证已于2,095天前到期——即近六年前。执法人员在监视期间看到不同女性进出该公寓。警方还与该男子一同拘留了一名44岁的泰国女公民，她涉嫌持有和使用甲基苯丙胺。

被拘留者否认被查获的毒品属于自己。泰国媒体还报道称，他否认了针对他的全部指控。据警方称，该男子被指控持有危险毒品、逾期滞留、拒绝接受毒品检测以及不遵从执法人员要求。

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