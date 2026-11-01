在曼谷，执法人员在接到一对来自尖竹汶府夫妇的投诉后，搜查了一家销售大麻糖果的商店。这对夫妇向警方表示，他们食用软糖后失去意识，而他们两岁的儿子看起来精神萎靡，可能也吃了少量该产品。据《曼谷邮报》报道。

搜查商店

泰国中央调查局负责人纳塔萨克·乔瓦纳赛表示，消费者保护警察与食品和药品管理局以及传统和替代医学部的代表一道，对帕吞旺区班塔通路上一家商店执行了搜查令。

调查人员认为，该场所可能是大麻软糖的来源。警方称，这些糖果以类似儿童零食的包装出售，也在互联网上做广告。

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查获糖果将接受检测

在搜查期间，官员发现90包未注册、且没有泰文标签的大麻软糖。按价签计算，查获物品的总价值约为5万泰铢。

警方拘留了一名26岁的店员，仅公布其名字为萨瓦拉克。她告诉执法人员，自己一年多来一直以每个80泰铢的价格出售这些软糖，其中也卖给外国游客。

官员将检查产品中的四氢大麻酚和大麻二酚含量是否超过允许限值。食品和药品管理局秘书长苏帕特拉·本森呼吁父母向儿童说明，不得食用含大麻的食品；并呼吁成年人不要食用每包含有超过1.6毫克四氢大麻酚的产品。

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