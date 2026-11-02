11月2日，孟加拉国服装企业工人与警方之间的新一轮冲突，导致679家工厂再次停工。这些企业在前一天大规模关闭后曾短暂恢复生产，但抗议活动随后再次爆发，Channel NewsAsia报道。

工人的诉求

抗议参与者要求将最低月薪从12,500塔卡提高至30,000塔卡，即243美元。他们在该国主要工业区封锁道路、破坏工厂，并与警方发生冲突。

孟加拉国政府于周日成立了一个由六名成员组成的委员会，以审议工人的诉求。在持续通胀和生活成本上升的背景下，工资方面的诉求加剧。

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冲突与出口风险

警方表示，在达卡，抗议者试图封锁道路并向执法人员投掷砖块和石头时，警方使用了催泪瓦斯。首都附近的阿舒利亚和加济布尔工业中心也发生了骚乱。根据警方和行业代表的说法，抗议者焚烧了一辆警车，并损坏了数家工厂。

孟加拉国服装制造商和出口商协会主席马哈茂德·哈桑·汗表示，骚乱期间有20至25家工厂受损，一家皮革制品生产企业的办公室也遭到袭击。工厂所有者称，成本上升、能源市场的不确定性以及关键出口市场需求疲软正在带来压力。

孟加拉国是仅次于中国的世界第二大成衣出口国。该行业贡献了该国超过80%的出口收入，雇佣约400万人，并占经济总量约10%。在春夏季出口订单的生产期间，骚乱引发了对交货延迟和买家信心的担忧。

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