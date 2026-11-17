孟加拉国2024年4月的极端高温可能与5515例超额早产有关——约为每1000例出生中19例。这一估计载于国际研究组织Zero Carbon Analytics的一份分析简报中，Mongabay报道。

最大负担落在大城市

根据Zero Carbon Analytics的数据，在研究分析的三个国家——孟加拉国、印度和菲律宾——中，孟加拉国的指标最高。达卡和吉大港占全国估计超额早产数量的47%。

2024年4月，该国平均气温比1991至2020年4月的基准水平高约2.88°C。Zero Carbon Analytics高级研究分析师乔安妮·本特利-麦丘恩指出，高温与早产之间的关联已得到充分证实。早产后存活的婴儿可能面临长期健康和发育问题。

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建议将高温防护纳入产前护理

在2024年4月热浪过后，孟加拉国当局发布了面向孕妇的高温防护建议。与此同时，高温防护尚未成为该国产期医疗照护的常规组成部分。

Zero Carbon Analytics呼吁在炎热季节开始前，就将高温风险评估和防护建议纳入常规产前护理。提出的措施包括医疗机构获得降温条件、稳定的供水和供电、培训助产士和社区卫生工作者，以及为偏远地区设立移动式或社区降温点。

公共卫生专家沙米姆·海德尔·塔卢克德强调，仅在医院配备降温系统是不够的。他还指出，孕妇获得充足营养以及恢复城市绿地同样重要。根据报道引用的一项研究，1989年至2020年期间，达卡的植被覆盖率下降了56%。

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