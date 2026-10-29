据Mongabay报道，在孟加拉国，一只被发现时身受重伤且极度虚弱的渔猫经过数月康复后被放归野外。这只动物被放归至一处与大片淡水湿地接壤的茶园内。

治疗与放归准备

2026年2月，孟加拉国林业部门救助了这只雄性渔猫，并将其送往该国东北部的扬基查拉野生动物救助与康复中心。自然保护组织创意保护联盟（Creative Conservation Alliance）执行主任凯撒·拉赫曼表示，这只动物的下颌脱臼——可能是遭人殴打所致。这只猫无法自行进食，体重仅约5公斤，且严重衰竭。

经过数周管饲和兽医治疗后，这只动物的状况有所改善。随后，其体重达到12公斤。放归前，这只猫在乌特尔巴格和伊达努格尔茶园的围栏中生活了八周多，以逐步适应自然环境。

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卫星监测

这只猫佩戴了卫星项圈，使自然保护人士能够在放归后追踪其活动。拉赫曼指出，获救动物往往得不到适当的康复：它们要么在人类照料期间死亡，要么在没有适当程序的情况下被放归，因此其后续命运仍不得而知。

未参与这项工作的达卡大学动物学副教授蒙塔西尔·阿卡什称，这一案例是在冲突后对动物进行迁移，而非完整地重返野外。他指出，康复帮助这只猫恢复了身体状况，但无法充分培养其在野外生活所需的空间记忆。同时，这位专家称这对孟加拉国空间生态学研究而言是一个重要里程碑。

渔猫主要生活在印度、斯里兰卡和孟加拉国。根据国际自然保护联盟的数据，野外可能仍有多达7,500只个体。在孟加拉国，该物种约95%的分布范围位于保护区之外。创意保护联盟将与茶园合作视为保护该物种的一种可能模式：该国东北部至少有135个这样的种植园。

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