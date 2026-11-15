孟加拉国在周末因工人罢工关闭了萨瓦尔、阿舒利亚和加济布尔工业区近150家成衣企业，工人要求提高最低月工资。据BBC News报道。

罢工者要求将最低工资定为每月3万塔卡——约合182英镑。当前最低工资为1.25万塔卡。工人表示，由于生活成本上涨，这一金额不足以维持生活。

加济布尔附近公路上的抗议

周日上午，工人在加济布尔封锁了达卡—坦盖尔公路。交通被阻断约一小时，随后警方介入。警司穆罕默德·阿姆贾德·侯赛因向BBC表示，在工人离开企业后，执法人员关闭了该市的工厂。他说，周六晚间关闭了13家工厂，晨间骚乱期间又关闭了16家。

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制造商的立场

孟加拉国劳动法包含“无工作，无报酬”条款，允许业主在生产过程受到干扰时暂停生产并不支付工资。服装制造商协会BGMEA和BKMEA呼吁保障工厂安全。BGMEA主席马哈茂德·哈桑·汗表示，因骚乱无法继续生产的企业将依照劳动法无限期关闭。

孟加拉国成衣行业为约400万人提供就业，每年带来近400亿美元出口收入，占该国国内生产总值的10%。孟加拉国是仅次于中国的全球第二大成衣出口国。政府于11月1日成立最低工资委员会，该委员会须在11月底前提出建议；更新后的工资结构预计将从12月1日起实施。

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