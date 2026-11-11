孟加拉国政府工资委员会于11月4日批准自12月起为制衣行业实施修订后的薪酬制度。工人预计将在1月首次按新标准获得工资，但加薪幅度尚未确定，Channel NewsAsia报道。

因薪酬引发的抗议

上周，数千名制衣厂工人要求将最低月薪从12,500塔卡提高至30,000塔卡。在部分伴有暴力的抗议活动中，数百家企业停止运营。示威者还与警方发生冲突，警方使用了催泪瓦斯和震爆弹。

工人们表示，他们的收入跟不上物价上涨。27岁的希尔皮·哈通在制衣业工作了五年，是家中唯一的经济支柱。她说，自己目前每月收入为13,500塔卡，加上加班费约为16,000塔卡。她表示，这些钱经常不够用到下一次发薪日。

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高通胀与制造商的立场

自2022年以来，孟加拉国一直经历生活成本的持续上涨：平均通胀率约为9%。阿舒利亚的一名制衣厂女工罗克萨娜·帕尔文表示，她和两个女儿主要吃米饭和蔬菜，而肉和鱼已变得让这个家庭难以负担。她的一个女儿为了减少开支而离开学校。

制造商则表示，大幅加薪可能会削弱孟加拉国相对于印度和越南的价格优势，并进一步压缩已受到更高能源成本影响的利润。制衣业贡献了该国超过80%的出口收入，并为超过400万人提供就业。

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