孟加拉国安全部队在靠近缅甸边境地区与疑似人口贩运者发生枪战时，救出至少57人，其中包括罗兴亚难民。The Hindu International报道称，该消息援引军方声明。

泰克纳夫行动

据孟加拉国武装部队跨部门公共关系局称，此次行动在泰克纳夫的龙吉卡利山丘开展，靠近缅甸边境。安全部队获得消息称，一个由15至16名疑似人口贩运者组成的武装团伙绑架了约120名罗兴亚难民和孟加拉国公民。

11月5日夜间交火期间，军人Md Titash Sheikh受伤。一颗子弹击中他的左肩，随后这名27岁的军人因伤势过重死亡。

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边境营地中的难民

孟加拉国接纳了超过120万名罗兴亚难民。大多数人在2017年残酷的军事行动后逃离缅甸。许多难民居住在靠近边境的科克斯巴扎尔附近大型营地中，涉嫌从事人口贩运的团伙从试图寻找工作或出国的人身上牟利。

缅甸2017年的事件，包括焚烧罗兴亚人聚居地和杀害平民，正在由国际法院作为种族灭绝案件审理。法院将于11月19日宣布裁决。

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