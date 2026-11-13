在黎巴嫩贝鲁特，40岁的齐亚德·塔巴拉正接手家族的沙拉三明治生意，该生意由他的曾祖父卡迈勒·塔巴拉于1914年创立。这个小型家族店铺位于哈姆拉区，齐亚德正向82岁的父亲穆罕默德学习配方和制作技艺。

据Asharq Al-Awsat报道，穆罕默德·塔巴拉自1950年以来主要负责经营该生意，至今仍接收订单并制作三明治。他六岁时便开始与父亲一起在店里工作。自1979年以来，这家人一直使用位于哈姆拉一条狭窄街道上的现址。

始于1914年的家族生意

卡迈勒·塔巴拉在市中心的巴卜·伊德里斯区开设了第一家店，当时贝鲁特仍属于奥斯曼帝国。后来，他将生意交给儿子艾哈迈德，之后由穆罕默德接手。后者表示，这项家族生意经历了两次世界大战以及黎巴嫩多次武装冲突。

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穆罕默德·塔巴拉称，他在不同国家都有顾客，他们来到店里是为了熟悉的味道。一名60岁的常客让·马塔在附近工作，自1992年以来一直从塔巴拉的店购买沙拉三明治。他称这道食物酥脆、美味且干净。

以蚕豆为基础的配方

店里出售的三明治价格约为3美元：用磨碎的蚕豆制成的油炸饼包在黎巴嫩扁面包中，并加入腌黄瓜、番茄、欧芹、浓稠的芝麻酱和自制红辣椒辣酱。齐亚德·塔巴拉此前是一名会计，过去六年一直全职在家族店铺工作。

这家人制作沙拉三明治时使用澳大利亚蚕豆：提前一天浸泡，研磨后与盐、香菜及其他香料混合。穆罕默德·塔巴拉还称，他是黎巴嫩首位制作裹芝麻且中间带孔的沙拉三明治的人，这样可以使其内部充分炸熟，外部保持酥脆。齐亚德说，他打算保留家族代代相传的味道。

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