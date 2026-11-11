伊拉克前议员艾哈迈德·阿尔-阿尔瓦尼在黎巴嫩贝鲁特塔里克·贾迪德区的一套公寓内被发现死亡。根据《The National》的报道，黎巴嫩总检察长已对其死亡展开调查。

死亡调查

艾哈迈德·阿尔-阿尔瓦尼57岁。据当地媒体报道，他于周四从伊拉克北部的埃尔比勒抵达黎巴嫩首都。在家人与他失去联系后，亲属通知了伊拉克大使馆，警方随后发现了遗体。

此案由黎巴嫩内部安全部队信息部门负责。司法消息人士告诉法新社，初步结论显示阿尔-阿尔瓦尼遭勒死。该消息人士称，一名黎巴嫩公民因涉嫌参与这名政治人物的死亡而被拘留。

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执法机构还在搜寻两名叙利亚公民。司法消息人士称，阿尔-阿尔瓦尼抵达贝鲁特后，他们将其从机场送往酒店。该政治人物的办公室称其死亡为谋杀，并呼吁进行透明调查，追究涉案人员责任。伊拉克驻黎巴嫩大使穆罕默德·侯赛尼表示，巴格达正就阿尔-阿尔瓦尼死亡的情况与黎巴嫩安全机构保持联系。

在伊拉克的政治生涯

艾哈迈德·阿尔-阿尔瓦尼是来自拉马迪的逊尼派政治人物。拉马迪是伊拉克安巴尔省的首府，他也是阿尔布·阿尔万部落的代表。2005年至2014年间，他两次当选为来自安巴尔的伊拉克议会议员，并担任议会经济委员会主席。

这名政治人物成为2012年至2013年安巴尔省反对时任总理努里·马利基政府的抗议活动中的知名人物。2013年12月，安全部队突袭其住所试图将其拘捕；在武装冲突中，该政治人物的兄弟阿里·阿尔-阿尔瓦尼以及其他数人死亡。2014年11月，伊拉克中央刑事法院认定阿尔-阿尔瓦尼在突袭期间蓄意杀害两名军人罪名成立，判处其绞刑死刑。去年，他依据伊拉克大赦法获释。

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