前伊拉克议会议员艾哈迈德·阿尔万尼被发现在黎巴嫩首都贝鲁特塔里克·贾迪代地区的一间公寓内死亡。黎巴嫩内部安全部队信息部门正在调查其死亡情况，阿纳多卢通讯社报道。

黎巴嫩的调查

官员尚未说明阿尔万尼是在何种情况下死亡，也未公布可能的嫌疑人。据黎巴嫩国家通讯社报道，调查在总检察长、法官艾哈迈德·拉米·哈吉的直接监督下进行。

伊拉克驻黎巴嫩大使穆罕默德·雷达·侯赛尼对伊拉克通讯社表示，大使馆正与黎巴嫩安全机构共同跟进此案，并等待调查结果。他表示，已任命一名法官监督此案。

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阿尔万尼办公室的声明

艾哈迈德·阿尔万尼的媒体办公室在社交媒体平台X上发表声明，呼吁伊拉克当局与黎巴嫩协调行动，以进行透明调查，并追究所有参与策划或实施这起杀害事件者的责任。

阿尔万尼在议会中代表伊拉克西部的安巴尔省，并担任议会经济委员会主席。他曾在2012年和2013年支持反对时任总理努里·马利基政府的抗议活动。2013年12月，他在拉马迪的家中遭突袭时被捕。经过超过11年的监禁后，阿尔万尼于2025年4月底根据大赦获释。

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