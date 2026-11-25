比利时发生网络攻击，弗拉芒大区82个市镇约120万名居民和工作人员的个人数据被窃。据阿纳多卢通讯社报道，比利时公共广播机构VRT通报了这一事件。

网络安全公司Secutec和SOCRadar专家表示，Ghost Hunters组织获得了一家服务供应商中央服务器的访问权限，该服务器处理弗拉芒废物处理中心的数据。

哪些数据被窃

被窃信息包括姓名、地址、出生日期、性别、国家登记号码、身份证件数据以及IBAN格式的银行账户号码。在一些市镇，车辆登记号码也遭到泄露。

该事件波及弗拉芒大区全部五个省份，其中东佛兰德省记录到的泄露记录数量最多。Secutec首席执行官赫特·博德韦因斯称，这是该公司迄今发现的针对弗拉芒市镇的最大规模网络攻击。

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服务器访问及暗网出售要约

调查显示，使用BabidiGhost化名的攻击者直接访问了65个市镇的数据文件夹，并通过一个跨市镇协会获得了另外17个市镇的信息。

Secutec表示，部分被窃数据已在暗网上被挂牌出售。不过，尚不清楚是否达成了任何交易。调查人员还发现，该组织将比利时、法国和瑞士的50多家机构作为目标，包括银行、保险公司、支付服务商、金融科技公司、博彩平台和加密货币交易所。

关于使用人工智能的说法

Secutec称，攻击者的技术技能有限，但在行动期间使用中国人工智能模型DeepSeek执行命令。该公司估计，11月6日至15日期间，他向该模型发送了超过5800条命令，其中41条被拦截。博德韦因斯呼吁人工智能开发者加强防护措施，防止可能助长网络犯罪的指令。

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