比利时安全部门正在调查列日地区与国防工业相关企业发生的三起火灾。国防部长西奥·弗兰肯表示，一个自称“反战国际火焰派别”的极左翼团体可能与这些事件有关。

企业火灾

据阿纳多卢通讯社报道，这些火灾发生在8月底至11月初，涉及萨尔特-蒂尔曼的Belgian Advanced Technology Systems公司、布莱尼的精密机械企业Mockel，以及迪松的汽车公司ReulSport。

根据当地媒体的消息，这三家公司均为国防领域供应产品。据称，Mockel和ReulSport还为比利时武器制造商FN Herstal生产零部件。

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核查蓄意纵火的说法

最严重的一起火灾发生在9月初的Belgian Advanced Technology Systems企业。调查人员在现场发现了三个独立起火点，检方怀疑是蓄意纵火。该公司除其他业务外，还开发雷达系统以及用于探测和中和无人机的设备。

弗兰肯在社交平台X上写道，上述团体已在其网站上宣称对这些事件负责。据他表示，所有受影响的企业都与比利时国防部有直接关联。比利时国家安全局和军事情报机构ADIV正在核查该组织是否确实对三起火灾负责。

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