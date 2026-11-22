由于空中交通管制员参加反对政府紧缩措施的全国性罢工，比利时布鲁塞尔机场和布鲁塞尔-沙勒罗瓦机场的大多数航班将于周一取消。据Politico报道。

限制持续14小时

比利时空中导航服务提供商Skeyes表示，其在当地时间7时至21时期间将无法提供正常水平的服务。因此，该国主要机场的商业航班在一天的大部分时间实际上将无法运行。

布鲁塞尔机场确认，大多数出发和抵达航班将被取消。布鲁塞尔-沙勒罗瓦机场表示，在14小时内，任何飞机都无法起飞或降落。

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沙勒罗瓦机场的反应

沙勒罗瓦机场管理层批评Skeyes对限制措施的通知时间过短。机场管理部门称，其在不到36小时前才获悉相关中断情况，尽管机场原本正准备正常运营。

机场指出，此次罢工将影响数千名旅客和约3400名沙勒罗瓦员工，并呼吁比利时当局制定协调计划，以防止类似中断再次发生。此次抗议由比利时主要工会组织，反对首相巴尔特·德韦弗政府削减开支和推行经济改革。布鲁塞尔的公共交通也预计将出现中断。

建议乘客在前往机场前向航空公司查询航班状态。

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