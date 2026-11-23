据比利时公共广播机构RTBF消息，11月23日星期一，比利时因布鲁塞尔举行全国性工会示威活动，取消了该国机场所有出港航班，公共交通运营也受到严重限制。阿纳多卢通讯社对此进行了报道。

反对紧缩措施的抗议

此次活动由基督教工会CSC（ACV）、社会主义工会FGTB（ABVV）和自由派Synova组织。它们呼吁工人、学生、退休人员、社会组织及该国其他居民开展大规模公民动员。

工会反对被称为“亚利桑那”的联邦联盟政策，尤其反对严厉的紧缩措施。它们认为，这些决定可能会提高生活成本并削弱劳动者权利。参与者还对住房、能源、燃料、食品和公共交通成本上涨表示担忧，同时担心企业重组和破产背景下失业的风险。

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示威者在布鲁塞尔北站附近集结，那里原定举行演讲。此后，游行原计划沿城市内环路前往布鲁塞尔南站。此次活动正值联邦预算谈判重启之际；首相巴特·德韦弗也原定与菲利普国王会面。

交通限制

运营商STIB/MIVB表示，布鲁塞尔四条地铁线路中只有1号线和5号线仍在运营。在佛兰德斯，据De Lijn公司称，约60%的公交车和有轨电车投入运营。安特卫普省和弗拉芒布拉班特省的中断最为严重，近一半的公交车和有轨电车班次被暂停。

在瓦隆大区，运营商LETEC也报告了重大限制：其网络中近一半的计划班次被取消。由CSC和FGTB于10月9日举行的上一次全国性示威活动有3万至5万人参加。

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