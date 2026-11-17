比利时联邦政府批准了一项法案，该法案将允许接待中心拒绝为部分寻求庇护者提供住宿，若另一欧盟国家负责审理其国际保护申请。据阿纳多卢通讯社报道。

适用都柏林规则的申请人

该举措将涉及先在另一个欧盟国家申请国际保护、随后向比利时提出申请的人员。联邦部长们在周末批准了该草案，作为将修订后的欧盟《接待条件指令》纳入比利时法律的一部分。

庇护与移民部长安内林·范博苏伊特表示，政府打算终结所谓的“挑选更有利国家申请庇护”的做法。她称，比利时约38%的国际保护申请适用都柏林规则，该规则确定负责审理申请的欧盟国家。

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转移至负责国

在确认另一欧盟国家负责审理申请后，比利时将通过专门的遣返中心协助转移申请人，其中包括位于扎芬特姆的一个中心。

弗拉芒难民保护组织Vluchtelingenwerk Vlaanderen的顾问托马斯·维勒肯斯指出，寻求庇护者经常在国家之间迁移，以与家人团聚或加入已形成的社区。他还提请注意欧盟各国在接待条件和给予庇护比例方面存在差异。他表示，都柏林规则允许各国基于人道主义理由承担申请责任，而境外冲突仍是申请数量增加的主要因素。

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