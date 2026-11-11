11月2日，德国柏林的左翼党Die Linke、社会民主党和绿党之间正式启动了组阁谈判。在此之前，围绕与Die Linke有关的个别人士和活动人士就以色列发表的言论，以及有关党内活动人士接触的报道，引发了争议。据《耶路撒冷邮报》报道。

在9月20日举行的柏林议会选举中，Die Linke以25.7%的得票率和153个席位中的45席位居第一。三个潜在的联合执政伙伴合计拥有91个席位，并预计在1月初完成有关协议的谈判。

恢复对话的条件

10月，Die Linke、绿党和社会民主党之间的初步磋商被暂停。在就一份规定打击反犹太主义和承认以色列生存权的文件达成一致后，磋商得以恢复。

据德国媒体报道，社会民主党和绿党将把新当选的Die Linke议员瓦妮莎·埃姆德排除出议会党团，作为组建联合政府的条件之一。代表新克尔恩区的埃姆德曾表示，拥有生存权的是人，而不是国家。她签署了党内承认以色列生存权的声明，但随后表示她并未收回自己的言论。党领导层要求她辞去议员席位，但她拒绝了。

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围绕该党的争议

8月，在新克尔恩举行的一场Die Linke官方竞选活动期间，说唱歌手Dahabflex演唱了一首包含反对以色列国防军口号和呼吁发动起义的歌曲。党领导层与这些言论保持距离。

此外，在活动人士汉娜·布伦斯于一次示威活动中发表言论，并拒绝与2023年10月7日哈马斯的袭击保持距离后，有人提出将她开除出党的申请。布伦斯否认这些指控，并将自己的立场解释为支持建立一个供以色列人和巴勒斯坦人共同生活的单一国家。

此外，Die Linke谴责了其青年运动内部通信中的信息，这些信息于6月由巴伐利亚公共广播机构BR公开。其中包括希望以色列死亡的口号，以及将以色列与纳粹德国相比较的内容。在组阁谈判期间，各方还必须就住房、预算和国内安全问题达成一致。

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