柏林已开始审理57岁女商人伊洛娜·V.一案。她拥有德国和乌克兰国籍，被控为俄罗斯联邦——一个侵略国——从事间谍活动。据德国之声报道，该女子于1月21日被捕，此后一直被羁押。

因健康状况推迟庭审

由于被告身体状况恶化并需要医疗协助，上午的庭审开始时间被推迟。随后，伊洛娜·V.坐着轮椅、戴着深色眼镜被送入法庭。她的律师还表示，她不会确认自己的个人信息。

当天，辩方多次表示被告感到恶心。法庭内被送进一个桶，现场还有一名医生。预计审判将持续至2027年5月。

检方说法

据检方称，伊洛娜·V.曾联系德国国防部现任及前任官员，以获取有关国防工业设施位置、无人机测试以及计划向乌克兰交付无人机的信息。

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检察官称，至少自2023年11月起，她一直与一名男子保持联系，调查人员认为该男子是她的疑似联络人，也是俄罗斯驻柏林大使馆的一名俄罗斯情报人员。根据调查人员的说法，她曾帮助该联系人以化名参加柏林的政治活动以建立关系，还收集了高级别政治活动参与者的背景资料。

外交后果

该女子被捕引发了柏林与莫斯科之间的外交争端。德国召见俄罗斯大使，并驱逐了该使馆副武官安德烈·马耶罗夫。

俄罗斯驻柏林大使谢尔盖·涅恰耶夫否认指控，并表示俄罗斯大使馆与被告无关。在被捕前，伊洛娜·V.多年来一直领导一个倡导国际合作的组织，其中包括德国、俄罗斯与乌克兰之间的关系，并经营一家小型营销机构。

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