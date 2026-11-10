周二，德国柏林将开庭审理针对公共广播机构柏林-勃兰登堡广播公司（rbb）前台长帕特里夏·施莱辛格的刑事案件。两名前rbb董事以及该广播机构前行政委员会主席将与她一同在柏林州法院出庭。柏林总检察院指控他们滥用信任并损害rbb利益，Tagesschau报道。

薪酬制度

根据检方说法，2018年1月至2022年7月期间，四名被告以不同方式给该广播机构造成了经济损失。指控的主要部分涉及当时rbb管理层的浮动薪酬制度。检方认为，该制度的引入绕过了行政委员会的控制和监督职能，也未获得该机构的适当批准。

根据起诉书，管理人员获得了超过90万欧元的浮动工资部分。调查资料显示，施莱辛格获得223,722欧元，前法务总监获得151,546欧元，前行政总监获得170,169欧元。调查还对向管理层成员及其他管理人员发放的每月1,700欧元津贴提出异议，该津贴与担任ARD主席有关。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

损失与辩方立场

总检察院估计，rbb遭受的经济损失超过170万欧元。根据检方说法，为一名前员工设立的提前退休规定可能造成至少662,605欧元的损失。施莱辛格还被指控报销在其私人住所与柏林政界、文化界和商界代表共进晚餐的费用：她称这些活动为公务活动，而检方认为这些聚会是私人庆祝活动。

施莱辛格被控26项罪名，前行政委员会主席被控13项，前法务总监被控6项，前行政总监被控5项。在其中7项指控中，检方称由于损失特别巨大或行为具有牟利性质，相关行为情节特别严重。

施莱辛格的律师表示，她作出决定完全是为了rbb的利益，辩方将驳回所有指控。前行政委员会主席的代表也否认了检方的指控。该案计划进行56个庭审日，预计持续至2027年6月底。所有被告均享有无罪推定。

关注我们在