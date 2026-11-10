英格兰贫困地区早逝风险高出2.3倍——《卫报》

英格兰最贫困地区居民在75岁前死亡的风险，是最不贫困地区的2.3倍。Health Foundation通过分析2021年人口普查数据以及2021年3月至2023年12月期间的死亡信息得出了这一结论，《卫报》报道。

该研究将过早死亡定义为成年人在75岁生日之前死亡。在最贫困地区，每10万人中有815例过早死亡，而最不贫困地区为每10万人353例。分析指出，男性和女性的早逝风险均高出2.3倍。

教育与就业

在没有资格证书的女性中，过早死亡率是拥有学位或高等教育女性的2.5倍。长期没有工作或从未工作过的男性，其比率是从事高级管理、行政和专业职位人员的3.5倍。

Health Foundation首席数据分析师弗雷娅·特雷西表示，居住地、可获得的机会和出生时的境况不应决定早逝风险。她呼吁采取跨部门方式，以减少教育、就业和地方经济条件方面的不平等，并支持地方社区预防健康问题。

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地区和族裔差异

研究人员在英格兰东北部和西北部以及约克郡和亨伯地区发现了最大的地区差距。伦敦的差距最小。具体而言，在从未工作过或长期失业的女性中，英格兰西北部每10万人有796例过早死亡，比伦敦高72%；伦敦的这一数字为462。

男性中，Black Caribbean群体的过早死亡率最高，为每10万人573例。其次是白人英国男性，为537例；中国男性的比率最低，为284例。女性中，白人英国女性和Black Caribbean群体女性的比率最高，分别为370和367例；中国女性为每10万人181例。

Race Equality Foundation负责人贾比尔·巴特指出，某些族裔群体较低的过早死亡率并不意味着健康状况更好，也不意味着种族主义无关紧要。他表示，要理解不平等，必须考虑移民、贫困、就业、住房和歧视之间的相互作用。

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