美国白宫正在讨论可能解除商务部长霍华德·卢特尼克的职务。NDTV World报道称，该消息援引了两名知情人士。讨论是在外界批评政府对向中国出口英伟达先进芯片的监管之际进行的。

白宫和美国商务部没有回应有关卢特尼克未来的置评请求。不过，当天早些时候，一名白宫代表表示，唐纳德·特朗普总统完全信任这位部长及其履行职务的能力。

对出口管制的批评

越来越多的立法者批评卢特尼克，因为政府没有将数十家中国公司列入美国一份关键贸易黑名单。对于是否对英伟达芯片运往中国进行了适当监管，也出现了质疑。

据路透社报道，6月，特朗普政府没有将中国人工智能初创企业DeepSeek、存储芯片制造商CXMT以及另外100多家被当局认为存在国家安全风险的公司列入该名单。自2025年10月以来，美国没有向这一名单新增公司，这是十多年来该名单更新之间最长的一次间隔。

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民主党参议员伊丽莎白·沃伦表示，卢特尼克和商务部副部长杰弗里·凯斯勒必须解释，为何没有堵住出口管制中的漏洞。

国会就英伟达提出的询问

沃伦和民主党参议员克里斯·库恩斯呼吁卢特尼克、国务卿马尔科·鲁比奥以及白宫办公厅主任斯蒂芬·米勒保存所有有关向中国出口英伟达先进芯片及其相关国家安全风险的文件。

民主党参议员罗恩·怀登和民主党众议员理查德·尼尔也表示，他们正在审查政府批准向中国公司出售英伟达先进芯片一事。据他们称，这些公司与中国政府、军方和受制裁实体存在令人担忧的联系。立法者还质疑政府于2025年12月允许英伟达向中国销售H200芯片的决定。

在黄仁勋辞去英伟达首席执行官职务后，对卢特尼克的关注加剧。据NDTV World称，他是在有关其与新加坡公司Megaspeed负责人爱丽丝·黄存在私人关系的报道出现后宣布此事的；美国当局怀疑爱丽丝·黄为北京从事间谍活动。英伟达关于黄仁勋辞职的声明没有评论其行为。

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