11月10日，保加利亚东部连接首都索非亚和布尔加斯的A1高速公路发生重大交通事故，涉及数十辆车辆。总理鲁门·拉德夫表示，11人死亡。内政部称，50名伤者被送往医院。

扬博尔附近高速公路事故

事故发生在扬博尔附近一段被浓雾笼罩的高速公路上。警察、消防员和救护人员赶到现场。当地媒体画面显示，轿车和卡车在道路六条车道上发生碰撞：部分车辆被撞毁、翻覆或冲到路肩。

据Asharq Al-Awsat报道，内政部秘书长柳博米尔·尼科洛夫表示，雾可能是事故原因。据他介绍，事故始于一辆公交车与一辆卡车在通往布尔加斯方向的车道上相撞。

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救援行动仍在继续

扬博尔内政部地区管理局总督察托多尔·米申内夫向Nova TV表示，一些人仍被困在车辆内。他指出，当前优先事项是救援行动，程序性和调查行动将在救援结束后开展。

拉德夫称该事件是一场悲剧，表示已调动飞机疏散伤者，并称打算前往事故现场。正在访问保加利亚的欧洲委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩表示，她将缩短行程，表达最深切的哀悼，并称打算向救援人员致敬。

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