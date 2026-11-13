布朗大学研究人员开发出一种制备超薄铁酸铋薄膜的方法，使其不会失去铁电和磁性特性。据ScienceDaily报道，这可能推动多铁性材料用于能耗更低的计算机芯片存储和逻辑组件，包括与人工智能相关的计算。

多铁性材料结合了电学和磁学特性。较小的电压可以改变其电极化，这可能使以更低的耗电量写入二进制信息成为可能。由于材料的磁性特征与极化相关，数据也可以通过磁性方式读取。

如何克服死层效应

这类材料应用于芯片的主要障碍是所谓的死层效应。当多铁性材料的厚度大幅减小时，其原子结构会发生畸变，内部电场会扰乱极化。因此，材料会失去铁电和磁性特性。

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研究团队将铁酸铋沉积在镝钪酸盐衬底上。材料晶体结构之间的不匹配会产生压缩，有助于保持薄膜所需的原子结构。额外的金属层可抵消不希望出现的电场。因此，即使厚度仅为数埃，薄膜仍能保持其特性。

超薄薄膜中的交错磁性

在研究过程中，科学家还在该材料中发现了交错磁性——一种结合了铁磁体和反铁磁体各自部分优势的磁性形式。该研究负责人、工程学助理教授卢卡斯·卡雷塔表示，铁磁体可提供用于读取的强信号，但相对较慢，并会产生杂散磁场。反铁磁体可以运行得更快，且不会产生这类磁场，但其信号更难检测。

科学家认为，这类超薄薄膜可能适用于紧凑、快速的存储组件和计算系统。研究结果发表于《Nature Materials》期刊。

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