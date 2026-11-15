在巴西，足球运动员阿兰·鲁谢尔在尤文图德升入巴西足球甲级联赛后结束了职业生涯。他是2016年运载沙佩科恩斯球队的飞机空难中六名幸存者之一。在退役前的最后一场比赛中，这名37岁的球员于第74分钟替补出场，帮助球队以2比0战胜博塔弗戈，BBC体育报道。

告别赛

比赛结束后，鲁谢尔在阿尔弗雷多·贾科尼球场绕场致意。赛前，球迷将这名足球运动员扛在肩上送入球场。他于2023年加盟尤文图德——这家他童年时期的俱乐部。

鲁谢尔告诉巴西一家电视台，他在2007年来到该俱乐部，当时球队正在巴甲征战，而如今他也将在顶级联赛中离开。该球员表示，在连续接受两次膝盖手术后，他因健康问题决定退役。

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灾难后的回归

运载沙佩科恩斯球队的飞机于2016年11月29日在哥伦比亚坠毁。共有71人遇难，其中包括19名俱乐部球员和教练组成员。鲁谢尔伤势严重并接受了脊椎手术，但一年后重返足坛。

在最后一场比赛前夕，他发布了一段视频，缅怀遇难的朋友和队友，并称能够自行选择告别足球的时刻是一种特权。与此同时，沙佩科恩斯在一个赛季后离开巴甲：球队在34场比赛中仅赢下4场，将重返巴乙。

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