巴西区域航空公司Azul Conecta已投入运营其首架Cessna SkyCourier涡桨飞机，用于在亚马孙地区运送石油公司Petrobras的员工。注册号为PS-ENE的该飞机已抵达巴西，并于2026年11月3日开始执飞航班，AeroTime报道。

与Petrobras签订四年合同

Azul获得了一份为期四年的合同，负责运输Petrobras人员，其中包括在亚马孙州波图乌鲁库油气田工作的员工。这架新双发飞机可载19名乘客，是Azul Conecta机队中九座Cessna Grand Caravan飞机载客量的两倍多。

根据该公司向CNN Brasil提供的时刻表，SkyCourier将于每周五从卡劳阿里起飞，经停科阿里，然后飞往亚马孙州首府马瑙斯。周一，该飞机将按相反方向执飞该航线。即使与Petrobras没有关联，乘客也可以购买这些航班的机票。

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第二架飞机计划

Azul Conecta首席执行官维托尔·科代罗对巴西媒体UOL表示，在部分区域航线上，需求已经超过Grand Caravan的运力，但仍不足以使用ATR 72。与Petrobras签订的合同帮助使购买SkyCourier成为可能。

Azul Conecta预计将在2027年上半年接收第二架Cessna SkyCourier。巴塞洛斯是该飞机考虑运营的目的地之一；这座亚马孙城市目前已由该航空公司使用Grand Caravan执飞。Azul尚未确定开通SkyCourier飞往巴塞洛斯航班的日期。

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