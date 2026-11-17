去年，巴西有1605份农药中毒报告提及由欧洲化工公司销售的品牌。这是Unearthed和Public Eye对巴西卫生部数据进行分析得出的结果，《卫报》报道。

在超过6700份涉及农业农药的医疗报告中，有2857份注明了具体产品名称。其中，1420份被归类为确诊中毒，另有1108份为接触这些物质的案例。报告中提及某一品牌本身并不能证明该产品造成了中毒或死亡。

欧盟禁止的物质

约三分之一的报告涉及因对人类和环境构成风险而被禁止在欧盟农场使用的化学品。与此同时，欧洲制造商可以生产此类物质并出口到允许使用这些物质的国家。

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在英国生产的除草剂中，最常被提及的是先正达的Reglone，其中含有敌草快。巴西记录了75起提及敌草快的案例，而2018年至2022年间为36起。Reglone在44份报告中被单独点名，其中包括4份死亡报告；26起案例被归类为确诊中毒。

数据与公司的立场

在分析归类为涉及欧洲公司产品的报告中，共记录了32例死亡。31起涉及确诊中毒，26例死亡被登记为自杀。先正达产品被提及425次，巴斯夫产品被提及179次；这些数字可能存在重叠，因为部分报告提到了多家制造商的产品。

先正达表示，近一半与该公司相关的案例未被归类为确诊中毒，并批评调查作者对数据的解读。拜耳也强调了该数据库的局限性，并表示接触相关制剂的情况未经独立核实。巴斯夫表示，其严肃对待有关其产品可能与中毒存在关联的报告，并对这类事件进行评估。

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