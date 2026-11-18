在巴西，约20名自愿与外界隔绝生活的原住民阿瓦族人走近了马拉尼昂州阿拉里博亚原住民领地内邻近的塔瓦里村。瓜雅扎拉社区成员给了他们山药，随后该群体返回了森林。

巴西原住民事务机构Funai启动了紧急协调机制，原住民卫生服务机构和专业外勤小组参与其中。UPI报道称，当局将监测局势，并为可能发生的医疗紧急情况作准备。

与世隔绝社区面临的感染风险

Funai强调，由于在历史上与某些病原体的接触有限，与世隔绝的原住民特别容易受到传染病影响。生存国际组织研究员萨拉·申克对Mongabay表示，阿瓦族人在接触期间可能从人类身上感染的任何疾病，都可能对他们造成致命后果。

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据生存国际组织称，这是现代史上首次来自阿拉里博亚、与世隔绝的阿瓦族人大规模走近其他人。申克指出，这个群体数十年来都没有以这种方式接近外来者。

人们的状况与领地保护

原住民领袖对部分群体成员的身体状况表示担忧：他们称，儿童和老年人看起来过于消瘦。与此同时，当局尚未证实存在营养不良，也未确定阿瓦族人为何决定靠近该村庄。

Funai奉行避免与隔绝群体接触的政策，并保护他们与外部世界保持隔离的权利。该机构强调，这一事件并不一定意味着阿瓦族人有意维持持续接触。面积超过100万英亩的阿拉里博亚领地是瓜雅扎拉社区和与世隔绝的阿瓦族群体的家园。

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