在巴西，两名律师向里约热内卢第六联邦法院提起诉讼，要求停止向参议员弗拉维奥·博索纳罗发放款项；他于10月27日前往美国。另有议员萨米娅·邦芬及另外六名政治人士请求参议院议长达维·阿尔科伦布雷审查该参议员是否可能擅离职守，并在法律有相关规定的情况下终止其任期。

据《里约时报》报道，律师莱昂纳多·尼古劳和罗德里戈·罗马要求暂停向博索纳罗每月支付46,366巴西雷亚尔，以及停止发放津贴。申请人认为，继续支付这些款项会损害国库。

致参议院的请求

在写给阿尔科伦布雷的信中，这些政治人士敦促参议院评估博索纳罗缺席是否可能表明他已擅离职守。律师还称，这名参议员缺席了参议院首次例行会议，尽管他可以远程参加，从而表明其无意履行职责。

弗拉维奥·博索纳罗自2019年以来一直在参议院代表里约热内卢州。他目前的八年任期将于2027年1月31日届满。

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提前终止任期的条件

根据巴西宪法第55条，参议员若在未获批准休假的情况下，一年内缺席三分之一的会议，可能失去其席位。在这种情况下，参议院领导机构无需全体议院投票即可正式终止其职权。

另一种机制规定，可因与议会任期不相容的行为予以罢免，但这需要81名参议员中至少41人投票赞成。离开国境本身并非丧失席位的单独理由，但参议员必须向参议院议长通报出国旅行。最长120天的无薪休假将暂停计算缺席会议次数。

据该报报道，最高法院法官亚历山大·德·莫赖斯在一项洗钱调查中命令博索纳罗在24小时内将护照交给联邦警察。该参议员没有这样做，随后离开巴西，并于10月28日抵达迈阿密附近。他否认存在违法行为。

截至10月31日，该消息来源未报道法院就停止付款作出决定，也未报道参议院开始审议政治人士的请求。也没有关于博索纳罗提交休假申请的信息。

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