巴西延长总统选举第二轮投票时间——RMF24

巴西总统选举第二轮投票的投票站开放时间在全国范围内延长了两小时。据RMF24报道，巴西高等选举法院法官克里斯蒂亚诺·扎宁作出了这一决定，Estado de São Paulo报纸对此进行了报道。

候选人竞选团队的请求

两名候选人的竞选团队都请求延长投票站的工作时间。现任总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦的团队请求在全国范围内这样做，并援引公共交通运行可能出现延误。

其对手的竞选团队则因不利天气条件，请求在三个州延长投票时间。

卢拉关于公交车的声明

卢拉表示，圣保罗40%的公交车未能上街运营。他向法院请求延长投票站的工作时间，以便那些据他所说因这些困难而无法投票的人能够投票。

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总统还表示，选民不应因企业主或市长的行为而放弃参与投票；据他所说，这些人试图阻止民众投票。

投票条件

超过1.58亿巴西公民拥有投票权，其中包括近100万身在国外的巴西人。对于18岁至70岁的识字公民而言，投票是强制性的。

投票站于首都时间8:00开放，最初计划工作至17:00。根据高等选举法院的决定，投票将于两小时后结束。

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