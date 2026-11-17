巴西一家劳工法院将就该国最大卡内福拉咖啡生产商合作社Cooabriel一案举行首次听证会。巴西劳工检察院（MPT）表示，该合作社未能确保进行适当监督，以防止在类似奴役条件下生产的咖啡进入其供应链。据《独立报》报道。

检方要求

上个月，MPT获得了一项临时法院裁决，要求Cooabriel采取措施，防止此类咖啡进入其供应链。检方表示，该合作社现有的核查机制仅限于将巴西劳动法违规者名单与Serasa Experian公司的数据库进行比对。

MPT“链式反应”行动的地区协调员、劳工检察官瓜达卢佩·洛鲁·图罗斯·科托表示，该合作社必须对种植和采收咖啡的种植园进行实地检查。她称，一些工人据称无法使用厕所或用餐场所。另一些人据称被登记为独立承包商，尽管他们的工作条件符合雇佣劳动的特征。

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Nestlé的立场

Cooabriel是瑞士食品公司Nestlé的供应商。Nestlé向路透社证实，该公司与该合作社保持商业关系，但表示涉案的生产商均未进入其供应链。该公司还表示，将关注事态发展，与Cooabriel保持对话，并致力于加强咖啡供应链中的社会和环境实践。

Cooabriel拒绝置评。根据消除奴役劳动和人口贩运观察站的数据，1995年至2024年期间，巴西咖啡种植园共有3824名处于类似奴役条件下的工人获救。在Cooabriel所在地圣埃斯皮里图州，咖啡种植园占同期此类救援案例的近三分之二。

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