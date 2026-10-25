巴西最高选举法院（TSE）在定于2026年10月25日星期日举行的总统选举第二轮投票前，更改了394个投票站的地址。这些变更涉及约122,900名选民。这些投票站位于106个投票地点。

据The Rio Times报道，这占该国投票站总数的0.08%。截至周六巴西利亚时间15时28分，地址变更的投票站数量从362个增至394个。

更改地址的原因

地区选举法院告知TSE，只有在绝对必要且出现特殊情况时才会更改地址。所列原因包括极端天气状况、此前未发现的建筑物问题，以及公共安全考虑。天气因素包括森林火灾和强降雨。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

地址变更投票站数量最多的是帕拉州，为58个。其次是米纳斯吉拉斯州的49个、塞阿拉州的30个和皮奥伊州的29个。从地区来看，变更最多的是该国东北部，为127个投票站；北部为103个，东南部为97个。

如何查询投票地点

选民可在官方e-Título应用程序的“Onde votar”栏目中查询投票地点。该栏目提供地址、投票站编号和选区信息。相关数据也可通过TSE网站查询。

今年的变更数量明显少于2022年选举第二轮投票期间，当时曾报告5822项此类变更。TSE预计将公布官方投票率和投票结果数据。

关注我们在