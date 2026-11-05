布里斯班市议会批准了一项价值1.05亿美元的合同签订计划，用于升级温纳姆西区的林德姆铁路平交道口。澳大利亚广播公司新闻报道称，此前该路段的地下电力网络已被迁移。

调整平交道口布局

联邦政府将为该项目拨款8500万美元，州政府和市议会将各出资1000万美元。平交道口将向西迁移，并与铁轨垂直设置，而穿越路口的交通将由信号灯控制。

该计划还 предусматривает取消从西布利路右转进入基阿纳瓦路，建设供行人和骑行者共用的道路以及自行车道。市议会负责基础设施事务的瑞安·墨菲表示，目前的平交道口布局会分散驾驶员注意力，可能导致车辆意外驶入铁轨。

根据昆士兰铁路公司的数据，在上一个财政年度，林德姆位列与列车发生危险近距情况最多的10个平交道口之中。自2019年以来，已有两人在该平交道口死亡：行人热内维耶芙·佩恩，以及一名汽车与列车相撞的32岁韩国公民。

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计划于2027年开工

工程招标计划在设计完成后的1月公布。建设预计于2027年年中开始，并在2028年底前完成。计划列出的风险包括全球经济不确定性、燃油成本上升、竞争性投标数量可能减少，以及需要与昆士兰铁路公司协调施工。

墨菲表示，预算中预留了约30%的储备金。他说，市议会专家已在图纸上标出路口下方的工程管线，包括高压天然气管道、数据传输线路、铁路信号系统、供水管道和污水管道。

库珀斯普莱恩斯项目尚无时间表

与此同时，由州政府实施的库珀斯普莱恩斯边界路平交道口上方立交桥项目，至今仍未确定开工日期。该处工程原定于2025年启动。

联邦议员朱莉-安·坎贝尔表示，咨询和设计工作已经完成，土地已被收购，建筑物也已拆除，但工程开工日期仍未确定。昆士兰州交通和主要道路部表示，仍致力于该项目的未来实施，规划工作已进入高级阶段。

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