澳大利亚布里斯班警方在一系列涉嫌持械抢劫案后，对三人提出指控，这些案件与一辆Haval H6汽车有关。正如澳大利亚广播公司新闻报道所称，两名女子和一名男子在警方追捕一辆警方认为是被盗车辆的行动后被捕。

库拉比发生持刀威胁

周五约15时15分，警员被召至布里斯班南部郊区库拉比的一处住宅。警方称，一名男子和一名女子持刀威胁该住宅的一名女住户，随后试图盗走她的汽车。

调查人员还表示，同一批人可能与当天早些时候在桑尼班克山发生的一起未遂持械抢劫案有关。警方称，事件发生后，他们驾驶一辆黑色Haval H6离开，该车于周三从古德纳的一家洗车场被盗。

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穿越多个郊区的追捕

约17时，该车辆在沃特福德被发现，随后警方直升机开始追踪其行踪。警方发布的视频显示，这辆车危险地穿行于福里斯特莱克、萨姆纳帕克、科林达和因杜鲁皮利。

其中一次，该车辆驶过一座加油站区域，险些撞到一名骑自行车的人。18时13分，警方在米尔顿使用了轮胎放气装置。七分钟后，该车在邻近郊区圣卢西亚的海利路停下。

一名来自莫宁赛德的26岁女子和一名来自金斯顿的22岁女子被控多项罪名，包括持械抢劫和非法使用机动车。一名来自福里斯特莱克的24岁男子被控12项罪名。三人原定于周六在布里斯班地方法院出庭。警方呼吁目击者，包括行车记录仪持有人，提供信息。

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