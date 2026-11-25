英国16至44岁人群发生性行为的频率有所下降：过去四周内性接触的典型次数从1990年的四次降至2022—2024年的两次。科学家公布了第四次全国性态度与生活方式调查Natsal-4的这一结果，News-Medical报道。

这项研究于2022年9月至2024年1月进行，约6,700名随机抽取的英格兰、苏格兰和威尔士16至59岁居民参与其中。医学期刊《柳叶刀》发表了基于该调查结果的前五篇科学论文。

年轻人的性接触减少

77%的16至59岁受访者表示在过去一年中发生过性行为，89%的人表示一生中至少有过一次。终生性伴侣数量的中位数为五人。

研究人员在很大程度上将年轻受访者性接触频率下降归因于从未发生过性行为者比例的上升。16至24岁女性中有38%、男性中有28%如此表示，而在此前几轮调查中，这一比例约为五分之一。同时，在有过性经历的35至44岁人群中，接触频率在过去十年也从每月三次降至两次。

在十年间，16至44岁女性中曾与同性伴侣发生过性行为的比例从7%升至14%。男性的相应比例从4%升至12%。作者指出，这一增长的幅度可能略被高估，因为女同性恋者、男同性恋者和双性恋者参与最新调查的可能性略高。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对医疗服务的需求依然存在

在有过性经历且仅有异性伴侣的16至24岁人群中，26%的女性和29%的男性报告了与性传播感染风险相关的行为。这尤其包括一年内有四名或以上伴侣、与两名或以上伴侣发生无安全套性行为，或在此前五年内存在同时交往的性伴侣。

约19%可能意外怀孕的女性没有采用有效的避孕方法。在16至24岁女性中，激素避孕的使用率在十年间从65%降至50%。与此同时，过去一年中42%的妊娠要么是计划外的，要么令女性产生复杂感受。

衣原体检测下降

科学家还记录到年轻人求助性健康服务的比例下降。在有过性经历且仅有异性伴侣的16至24岁女性中，这一比例维持在23%，而男性的比例在十年间从16%降至8%。年轻女性接受衣原体检测的比例从54%降至18%。

与此同时，人乳头瘤病毒疫苗接种计划取得了显著效果：在18至29岁女性中，感染导致大多数宫颈癌病例的两种HPV类型的比例下降了86%，从8.7%降至1.6%。该群体中记录到的所有感染病例均发生在未接种疫苗的女性身上。

关注我们在