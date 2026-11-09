英国约2万名外国犯罪者居住在社区中——The National

英国政府内政部数据显示，英国约有2万名外国犯罪者居住在社区中。其中包括642名伊拉克公民和596名阿尔及利亚公民，The National报道。

该媒体指出，数百名伊拉克和阿尔及利亚公民受到驱逐令约束。向《泰晤士报》披露的数据显示，阿尔及利亚公民中被驱逐者的比例为4.2%，伊拉克公民中则为3.4%。

遣返数据

消息人士称，773名犯罪者正在等待被驱逐至尼日利亚。另有775名来自牙买加、被采取移民执法措施的犯罪者也居住在社区中。

从英国遣返的人数从保守党执政的2020年的8,000人，增加至工党政府2025年的3.6万人。同时，外国犯罪者在所有被遣返或驱逐出境人员中所占比例不足30%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

驱逐规则

在今年生效的立法修正后，所有被判处超过一年监禁的外国犯罪者都会被列入驱逐名单。根据所引数据，欧盟国家公民被送回本国的频率高于来自其他国家的人。

影子内政大臣克里斯·菲尔普指责政府允许外国罪犯留在英国。英国内政部表示，每名被判处监禁的外国人都会在首次有机会时被移交审议是否驱逐，且在被驱逐后将被禁止返回。该部门称，自最近一次选举以来的两年间，已有近1.2万名外国罪犯被遣返或驱逐，其中包括杀人犯和强奸犯。

报道提到的阿尔及利亚人中包括24岁的布拉希姆·卡杜尔-谢里夫，他于2019年持访问签证抵达英国。2025年底，他被错误地从伦敦旺兹沃思监狱释放，随后当局展开搜捕。之后，他因入室盗窃、携带刀具和袭击紧急服务人员等案件受审；服刑期满后，他将被驱逐出境。

关注我们在