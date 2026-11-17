英国演员工会 Equity 已与电视和电影制片方达成协议，以保护表演者在其数字复制品被使用时的权益。该文件规定，演员有权因这种使用获得报酬，并有权同意或拒绝同意，《卫报》报道。

这项与电影和电视制片人联盟（Producers Alliance for Cinema and Television）签署的三年协议将提交给 Equity 的8000名成员表决。工会领导层建议批准该协议。文件还规定，大型电影的薪酬标准将提高24%，电视项目的薪酬标准将提高9%。

针对特定项目的同意

新合同必须明确规定，制片方仅获得在特定项目中使用演员数字复制品的许可，而非不受限制的一般性同意。若数字替身或数字修改会显著改变包含约定裸体程度或模拟性行为的场景，则需要表演者另行批准。

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协议还禁止制片方在罢工期间使用数字复制品，适用于此类使用需要演员同意的情况。

对扫描的担忧

去年12月，99%的 Equity 咨询投票参与者支持可能采取劳工行动，并支持在没有关于人工智能的额外保障措施的情况下拒绝在拍摄现场进行扫描。演员担心，身体扫描数据可能被用于基于他们的外貌或姿势训练人工智能模型，从而使他们失去工作。

与此同时，Equity 指出，该协议并未就使用演员表演训练人工智能系统制定直接的合同保障。数字复制品也可以基于制作期间拍摄的照片创建，而无需进行单独扫描。制片方必须将对此类复制品的访问权限限制在工作中需要访问的人员范围内，并作出商业上合理的努力，以防止未经授权的访问、使用或复制。

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