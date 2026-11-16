据《卫报》报道，在英国，大律师在法庭上为客户辩护时散布强奸迷思，可能会被暂停执业。司法大臣亚历克斯·诺里斯在喜剧演员拉塞尔·布兰德受审后致信该职业的监管机构。

致监管机构的呼吁

诺里斯表示，法律界在法庭上散布有关强奸受害者的迷思是不可接受的。他在致大律师标准委员会的信中敦促监管机构向专业群体明确说明此类说法的危害，并强调违反规则可能带来纪律处分后果。

大律师标准委员会的一名代表表示，强奸和性暴力案件必须基于证据而非偏见作出裁决。他称，该机构已成立一个专家小组，就加强大律师处理强奸和严重性犯罪案件的标准提供建议。

拉塞尔·布兰德的审判

在萨瑟克刑事法院的审判期间，布兰德的辩护方据称使用了被视为强奸迷思的论点。具体而言，庭上称不应相信申诉人，因为她们没有尖叫、踢打或逃跑。

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在总结陈词中，布兰德的大律师伊恩·温特对陪审员表示，这名喜剧演员不可能是强奸犯，因为指控他的女性没有反抗、尖叫或试图离开。温特在其法庭行为受到批评、并在庭外与《星期日泰晤士报》记者交谈后，主动向大律师标准委员会报告了自己。

布兰德被判对六名出庭作证女性中的四人实施袭击罪名成立。他因一项强奸罪和三项性侵犯罪，正在服刑10.5年。

代表该职业的律师委员会强调，否认强奸指控的被告有权在法庭上检验证据。同时，该组织强调监管机构独立于政府的重要性。

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