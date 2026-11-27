沃尔沃建筑设备向BMJV财团交付了四辆A40电动铰接式自卸卡车，用于英国下泰晤士河通道项目。车辆已投入这项交通通道的建设，该通道包括泰晤士河下方的隧道。据Electrek报道。

用于通道建设的自卸卡车

BMJV是Bouygues Travaux Publics和J Murphy & Sons的合资企业。BMJV下泰晤士河通道项目总监肖恩·皮德科克表示，电动设备能够在无尾气排放的情况下完成重型作业，并减少对施工现场附近工作或居住人员的影响。

下泰晤士河通道项目全长约14.3英里，包括泰晤士河下方超过2.5英里的隧道。项目建成后，将连接肯特郡和埃塞克斯郡，并使伦敦以东道路的通行能力几乎翻倍。

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由绿色氢能供电

由于施工现场无法接入电网，BMJV使用以英国生产的绿色氢能为燃料的燃料电池发电机为自卸卡车充电。这类发电机不会产生尾气排放，且比配备内燃机的设备运行更安静。

沃尔沃A40 Electric的载重能力为39吨，配备350千瓦电动机和容量为540千瓦时的锂离子电池。电池电量可支持最长六小时的连续作业，而再生制动系统通常能够回收足以支持一个完整班次的能量。使用350千瓦快速充电器时，电池从10%充至90%约需一小时。

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