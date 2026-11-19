在英国温彻斯特，四名男子被判犯有针对乔安妮·杨的强奸或性侵罪。据Cyprus Mail报道，这名女子在十余年间多次被其当时的丈夫菲利普·杨下药，后者还在网上发布与她有关的广告，供陌生人浏览。

该案由温彻斯特王室法院审理。四名被告被判有罪的犯罪行为发生在2016年至2023年之间。乔安妮·杨在得知前夫的行为后，放弃了法律规定的匿名权利。

法院对四名男子的裁决

32岁的康纳·桑德森-多伊尔被判一项性侵罪和一项插入式侵害罪成立。62岁的理查德·威尔金斯被判一项强奸罪和一项插入式侵害罪成立。

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48岁的诺曼·麦科尼被判一项强奸罪成立，38岁的穆罕默德·哈桑被判一项性侵罪成立。男子们在辩护时称，他们认为乔安妮·杨的行为是自愿的，并将该情况视为她与当时丈夫之间共同的幻想。

将于下个月宣判刑罚

50岁的菲利普·杨曾任地方议员，他于1月承认涉及前妻的50多项指控。这些指控包括11项强奸罪，以及与录制暴力行为并数百次在网上发布这些材料有关的指控。

另一名男子、47岁的迪恩·汉密尔顿此前承认强奸、插入式侵害和性侵罪。包括四名被判有罪者和汉密尔顿在内的五名男子，以及菲利普·杨，将于下个月被判刑。普什平德·赛尼法官表示，他们面临长期监禁。

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