在英国，政府计划可能将约20万名成功申请庇护者纳入一种每30个月审查其身份的制度。这些人此前获承诺，可在五年后申请无限期居留许可。《卫报》报道。

该计划包括什么

今年3月，政府曾保证，因在2026年3月1日前提交的庇护申请或补充申请而获准居留五年的成年人和儿童，将能够在五年后申请无限期居留许可。

然而，内政部一份新文件的注释指出，未通过安全和合法途径抵达、且在2026年3月2日前提交庇护申请的难民，将被转入Core Protection制度。这尤其适用于通过非正规途径抵达的人，例如乘坐小船抵达者。

根据Core Protection方案，成年人及其子女最初将获准居留30个月，此后必须续签。如果原籍国的情况被认定为安全，难民身份可能被撤销。

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对提议的反应

难民委员会表示，这些计划将给数十万难民带来焦虑和不确定性。该组织的首席政策分析师乔恩·菲顿比认为，数千名原本预计在数周或数月内有机会获得无限期身份的人，可能还需要再等待25年。

内政大臣沙巴娜·马哈茂德去年曾表示，获得无限期居留资格前的30年期限将适用于非法入境且没有难民身份的人。周一，她告诉议员，移民在五年后将不再几乎自动获得在英国无限期居住的权利，而必须按照新模式赢得这一权利。

英国政府内政部在评论难民委员会的分析时表示，自去年的提议以来，该政策没有改变。同时，该部门拒绝就马哈茂德此前的声明以及新文件中的注释单独发表评论。

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