在英国萨默塞特郡布里奇沃特，建筑公司TSL决定退出价值52亿英镑的Agratas电池超级工厂项目。这已是五个月内第二家退出该项目的主要承包商，《卫报》报道。

Agratas和捷豹路虎同属印度企业集团塔塔集团。萨默塞特郡的工厂将为捷豹路虎生产电池，捷豹路虎是英国汽车工业最大的雇主。英国政府承诺为该项目提供3.8亿英镑的国家支持，但尚未支付全部款项。

围绕工期和成本的争议

据该报三名消息人士透露，TSL的正式名称为Tonroe Group，该公司未能与Agratas就合作条件达成一致。两名消息人士称，项目实施期限和成本是分歧的原因。

预计TSL将在两到三个月内离开施工现场。目前尚未确定新的总承包商。其中一个可能的选择是NG Bailey，该公司已在现场开展机械、电气和管道工程。

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今年6月，Agratas在短时间内终止了与前任总承包商Sir Robert McAlpine的合作。一名《卫报》消息人士表示，双方仍在讨论该公司退出项目的条件。

投产时间及对JLR的供应

塔塔于2023年宣布建设这座超级工厂。最初计划于2026年开始生产，并创造多达4,200个就业岗位，随后启动时间被推迟至2027年。五个月内第二次更换主要承包商，加剧了外界对实现最新目标的疑虑——即于2028年1月开始生产电池。与此同时，Agratas尚未正式宣布再次推迟投产。

Agratas的一名发言人表示，公司正按计划履行对客户的承诺。他说，萨默塞特郡的项目是一项大型而复杂的工业化工程，供应商正在协助企业为投产阶段做好准备。

据该报了解，捷豹路虎已从其他制造商处确保电池供应，因此其扩大新款纯电动路虎和捷豹汽车销量的计划不应受到影响。不过，首批此类汽车将使用非英国制造的电池。工厂建筑框架已大致完工，英国国家电网公司已开始建设一座变电站，该变电站将为企业提供大量电力。

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